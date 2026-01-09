La delantera Oxandabarat será la tercera seleccionada uruguaya que jugará en la U de Perú

Lima, 9 ene (EFE).- La delantera uruguaya Sofía Oxandabarat se ha convertido en la tercera seleccionada de su país que jugará en el Universitario de Deportes de Perú, equipo que este año buscará ganar la Superliga Femenina nacional tras el bicampeonato obtenido en 2024 y 2025 por el Alianza Lima, su clásico rival.

«Sofía Oxandabarat, delantera de la selección uruguaya y referente goleadora del fútbol charrúa, se suma a Las Leonas para potenciar el ataque crema», informó la U en sus redes sociales.

La jugadora, de 31 años, señaló en un video publicado en las redes sociales del Universitario que está «muy feliz de iniciar este nuevo reto con las Leonas».

Oxandabarat, que proviene del Nacional de su país, se ha unido de esa maneras a sus compatriotas Stephanie Lacoste y Daiana Farías, defensas habituales en las convocatorias de la selección femenina de Uruguay.

Lacoste, de 29 años, ya fue la capitana y una de las principales figuras de la U hasta 2023, mientras que Farías, de 26 años, llegó procedente del Peñarol, tras haber jugado también en los equipos portugueses Paio Pires y Racing Power, el Racing de Santander de España y el Cruzeiro de Brasil.

El Universitario, que es el equipo con más títulos del fútbol femenino en Perú, con un total de 10 campeonatos, buscará este año la revancha de las dos últimas finales que perdió, precisamente, ante el Alianza Lima, que también ha realizado una serie de fichajes para alcanzar el tricampeonato, el último de ellos de la colombiana Geraldine Cardona. EFE

