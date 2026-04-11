La delegación de EE.UU. liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán

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Islamabad, 11 abr (EFE).- La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, aterrizó este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.

«La delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance, ya se encuentra en Islamabad. La comitiva aterrizó hace unos momentos en la base aérea de Nur Khan en aviones separados», informó a EFE una fuente de seguridad bajo condición de anonimato.

Vance viaja acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump, horas después de que la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, llegara también a la capital paquistaní.

Según las imágenes difundidas, Vance fue recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, antes de ser trasladado a la denominada «Zona Roja» de la capital, la zona administrativa donde sucederán las negociaciones bajo una estricta vigilancia militar.

La delegación iraní fue recibida la noche del viernes por Dar y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Asim Munir, y cuenta con la presencia del titular de Exteriores, Abas Araqchí, del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el general Ali Akbar Ahmadian, y del gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

Vance llega a Islamabad con el mandato del presidente Donald Trump de exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz y garantías sobre el programa nuclear, bajo la amenaza de reanudar la ofensiva militar en dos semanas si no hay acuerdo.

«Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano. Si intentan engañarnos, encontrarán un equipo negociador poco receptivo», advirtió.

Poco antes del encuentro, Trump afirmó desde Estados Unidos que Irán está «militarmente derrotado» y que el Estrecho de Ormuz se abrirá «con ellos o sin ellos».

«Si no hay acuerdo, seremos capaces de terminar con esto de una manera u otra», sentenció el mandatario ante los periodistas. EFE

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