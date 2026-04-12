La delegación de Irán abandona Pakistán tras el fin de la reunión sin acuerdo con EE. UU.

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Islamabad, 12 abr (EFE).- La delegación de Irán, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonó este domingo Islamabad tras concluir una reunión directa de más de 21 horas con Estados Unidos, que finalizó sin un acuerdo definitivo y bajo la advertencia de Teherán de mantener las restricciones en el estrecho de Ormuz.

La salida de la representación iraní se produjo poco después de las 09:00 hora local (04:00 GMT), una hora después de que la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente J.D. Vance, abandonara la capital paquistaní, según informó la agencia iraní Mehr.

Con este movimiento concluye el contacto cara a cara de mayor nivel entre ambos países desde 1979, que se cerró al amanecer de hoy sin lograr un consenso sobre el programa nuclear y la seguridad regional.

A pesar de que Pakistán, en calidad de mediador, dio por concluidas las conversaciones pidiendo a las partes mantener la tregua alcanzada el pasado miércoles, Irán ha endurecido su postura tras el encuentro.

Fuentes diplomáticas iraníes indicaron que «la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará» a menos que Washington acepte un «acuerdo razonable».

Teherán insiste en sus líneas rojas, que incluyen el desbloqueo de fondos y un alto el fuego efectivo que se extienda al Líbano, a cambio de flexibilizar el protocolo de seguridad en este punto vital para el comercio petrolero mundial.

Por su parte, el vicepresidente Vance abandonó Islamabad con lo que definió como la «mejor y última oferta» de la Administración Trump, que es un «método de entendimiento» técnico para avanzar en las negociaciones.

Según el vicepresidente, el principal obstáculo para la firma fue la negativa de Irán a asumir un compromiso firme de no buscar un arma nuclear a largo plazo.

El Gobierno de Pakistán puso en valor la capacidad de mediación del jefe del Ejército, el general Asim Munir, y del ministro de Exteriores, Ishaq Dar, quienes lograron sentar a ambas partes durante una jornada maratoniana de 24 horas. EFE

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