La delegación negociadora de Hamás atacada por Israel en Doha sobrevivió, según fuente

El Cairo, 9 sep (EFE).- La delegación negociadora del grupo palestino Hamás sobrevivió al bombardeo aéreo israelí lanzado este martes en Doha, que tuvo como objetivo un edificio donde estaban celebrando una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza, informó a EFE una fuente del movimiento palestino.

«Una delegación de líderes de Hamás, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió a un ataque aéreo israelí en Doha», dijo una fuente de alto rango del movimiento, que pidió el anonimato, al tiempo que confirmó que dicha delegación estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, aseveró que el ataque contra un edificio residencial en Doha tuvo como objetivo «varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha», sin identificar quiénes eran.

«Si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles», sentenció Al Ansari.

El Ejército israelí anunció un «ataque preciso contra el liderazgo sénior» del grupo islamista, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la «responsabilidad total» de la acción contra líderes de Hamás en Catar.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital.EFE

