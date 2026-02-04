La delegación ucraniana llega a Abu Dabi para las negociaciones con Rusia y EEUU

Kiev/Moscú, 4 feb (EFE).- La delegación ucraniana llegó este miércoles por la mañana a la capital de los Emiratos Árabes Unidos para mantener la segunda ronda de contactos trilaterales de paz con Rusia y con los mediadores estadounidenses, según dijo una fuente conocedora del proceso a la televisión pública ucraniana, Suspilne.

Según han informado medios oficiales rusos, los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, también están en la capital de los Emiratos, Abu Dabi, para las reuniones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho esta semana que se espera que las reuniones duren hasta el jueves.

Al igual que hará Rusia, Ucrania repetirá equipo negociador en esta segunda ronda de contactos, que es la continuación de las primeras reuniones a tres entre las partes que se celebraron el 23 y el 24 de enero también en Abu Dabi.

La delegación ucraniana está compuesta entre otros por el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, y el líder del grupo parlamentario de Zelenski, David Arajamia.

Zelenski dijo el martes que sus emisarios seguirán buscando acuerdos para bajar gradualmente la intensidad de la guerra pese a que Kiev acusa al Kremlin de haber roto la promesa de tregua en los ataques a la infraestructura energética acordada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo de EE.UU., Donald Trump.

Después de cuatro días de pausa, Rusia reanudó este martes sus ataques contra las centrales eléctricas y térmicas ucranianas con el mayor bombardeo de este tipo en lo que va de año.

Kiev esperaba que la tregua -a la que Zelenski se sumó desde que fuera declarada el pasado jueves- durara al menos hasta la celebración de la ronda de contactos en Abu Dabi, que empieza este miércoles.

Trump y el Kremlin dieron informaciones contradictorias sobre la duración de la tregua en su momento, pero el presidente de EE.UU. dijo ayer que Putin no rompió la promesa que le hizo sobre el plazo del cese de los bombardeos al atacar de nuevo este martes la energía ucraniana. EFE

