La demócrata Eileen Higgins gana la Alcaldía de Miami frente a candidato apoyado por Trump

1 minuto

Miami (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La demócrata Eileen Higgins se convirtió este martes en la nueva alcaldesa de Miami con cerca del 60 % de los votos tras imponerse en la segunda vuelta al republicano Emilio T. González, en unos comicios municipales que, pese a ser oficialmente no partidistas, se desarrollaron bajo la intensa sombra de la política nacional.

Higgins, excomisionada del condado de 61 años, derrotó a González, de 68, quien había recibido el respaldo del presidente Donald Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

«Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad – una marcada por liderazgo ético, responsable y enfocado en resultados reales para nuestra gente», señaló Higging en un comunicado tras conocersen los resultados preliminares.

La contienda atrajo atención nacional tras el intento republicano por extender a la ciudad de Miami el dominio electoral que consolidaron en 2024, cuando Trump ganó sorpresivamente el condado Miami-Dade por más de diez puntos frente a Kamala Harris. EFE

ims/mrs