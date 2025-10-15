La demócrata Gina Hinojosa lanza su candidatura para la gobernación de Texas

Austin, 15 oct (EFE).- La legisladora estatal demócrata Gina Hinojosa lanzó esta semana su candidatura a la gobernación de Texas, con la intención de arrebatarle el poder al ultraconservador Greg Abbott.

Hinojosa, quien lideró los esfuerzos de su partido intentar bloquear el rediseño del mapa electoral para favorecer al partido republicano, anunció su campaña en un video publicado en sus redes sociales.

«Durante más de una década, Greg Abbott ha facilitado que los multimillonarios obtengan ganancias mientras los texanos que trabajan duro luchan por pagar los alimentos, la vivienda y la atención médica», escribió la legisladora en su cuenta de la plataforma X.

Hinojosa ha sido una de las principales opositoras del polémico programa de cupones escolares, promovido por Abbott, que le permite entregar a las familias del estado dinero público para pagar por escuelas privadas.

Abbott, aliado cercano del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha estado en el poder desde 2015 y busca ser reelegido una cuarta vez. La Constitución de Texas no contempla límites a los mandatos de un gobernador.

En Texas, el segundo estado con mayor población de todo el país, el partido republicano mantiene desde hace años el control tanto del gobierno estatal como de la legislatura.

La última persona del partido demócrata que gobernó el estado fue la demócrata Ann Richards, entre 1991 y 1994. EFE

