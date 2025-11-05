La demócrata Spanberger será la nueva gobernadora de Virginia, según proyecciones

Washington, 4 nov (EFE).- La candidata demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano, según las proyecciones de NBC, CNN y Fox.

Los votantes de Virginia eligieron el martes a Abigail Spanberger como gobernadora, que se convertirá en la primera mujer en dirigir el Estado con un 55% de los votos superando por más de un 10% a su contrincante republicana, Winsome Earle-Sears, según el resultado provisional con el 40 % escrutado. EFE

