La demócrata Spanberger será la nueva gobernadora de Virginia, según proyecciones

(Actualiza con declaracioness de la gobernadora electa)

Washington, 4 nov (EFE).- La candidata demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado, según las proyecciones de NBC, CNN y Fox.

Los votantes de Virginia eligieron el martes como gobernadora a Abigail Spanberger, quien se convertirá en la primera mujer en gobernar el estado con un 55% de los votos superando por más de un 10% a su principal contrincante, la republicana Winsome Earle-Sears, según el resultado provisional con más del 40 % escrutado.

Spanberger, quien es excongresista demócrata y exagente de la CIA, selló una victoria histórica debido a que es la primera vez que una candidata que no pertenece al partido del presidente en turno logra imponerse en Virginia.

Rodeada de cientos de seguidores, la ganadora dijo: «Enviamos un mensaje a todos los rincones del Commonwealth, un mensaje a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas en todo el país. Enviamos un mensaje al mundo entero de que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo».

Derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, tras llevar a cabo una campaña centrada en medidas para hacer frente al costo de vida, la desigualdad y en abordar preocupaciones locales sobre el impacto de los recortes de empleos federales y el cierre del gobierno en un estado con más de 300.000 funcionarios del Gobierno Federal.

Spanberger también vinculó frecuentemente a Earle-Sears con el presidente Donald Trump, calificando a la republicana como una fiel de Trump, aunque el presidente no la respaldó públicamente.

Su victoria le arrebatará el control al gobernador republicano Glenn Youngkin, quien había estado en el poder durante cuatro años, y supone un impulso para demócratas a nivel nacional mientras intentan responder a la segunda administración de Trump.

A la espera de los resultado definitivos, Spanberger ganó con claridad entre los votantes con educación universitaria, entre los más jóvenes (con un 67 %) y con una mayoría de voto femenino.

La ventaja de la candidata demócrata fue varias décimas superior a la que obtuvo en las elecciones generale del año pasado la candidata presidencial y vicepresidenta Kamala Harris contra Trump.

La victoria demócrata en el estado es un impulso para los centristas dentro del Partido Demócrata, quienes han luchado por establecerse como una parte clave de la coalición demócrata debido a su capacidad para ganar en distritos indecisos y estados «púrpura».

Spanberger, de 46 años y madre de tres hijos, trabajó en las fuerzas del orden y en la CIA antes de ingresar a la política y como congresista se enfocó en impulsar políticas contra amenazas cibernéticas y la seguridad nacional, también temas de medio ambiente pidiendo apoyo para energías limpias y en salud pública respaldó la expansión de programas de prevención. EFE

