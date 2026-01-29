La demanda de chips de IA lleva a Samsung a beneficios récord

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics reportó el jueves un beneficio trimestral récord, impulsado por la demanda masiva por los chips de memoria utilizados en la inteligencia artificial.

El frenesí global para construir centros de datos de IA y desarrollar esta tecnología de rápida evolución ha disparado los pedidos de microchips avanzados de alto ancho de banda.

También ha encarecido los chips menos llamativos utilizados en productos electrónicos de consumo, lo que podría incrementar los precios de los teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos.

En el trimestre concluido en diciembre de 2025, Samsung dijo que registró «sus ingresos trimestrales consolidados más altos de la historia, con 93,8 billones de wones (65.500 millones de dólares)», un aumento del 9% desde el trimestre previo.

«El beneficio operativo también alcanzó un máximo histórico de 20,1 billones de wones (14.700 millones de dólares)», agregó la empresa.

Los deslumbrantes resultados se dieron un día después de que el gigante surcoreano de los semiconductores, SK Hynix, anunciara que sus ingresos operativos se duplicaron el año pasado y alcanzaron un nivel histórico, también impulsado por el auge de la IA.

