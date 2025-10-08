La demanda de dólares en Argentina pone al límite la capacidad del Tesoro

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El Tesoro de Argentina está a punto de agotar sus reservas de dólares para intervenir en el mercado cambiario, donde en este miércoles ha vuelto a vender divisas para responder a la creciente demanda de dólares de los inversores.

Fuentes del mercado indicaron que este miércoles el Tesoro argentino destinó unos 320 millones de dólares a la plaza cambiaria mayorista para intentar que la cotización del dólar no superase los 1.430 pesos por unidad.

«Se van acabando los dólares del tesoro. Hoy se estiman que las ventas estuvieron en torno a 320 millones de dólares y quedan aproximadamente 350 millones de dólares», indicó Nicolás Cappello, analista de la firma bursátil IEB.

En las últimas siete jornadas de operaciones, el Tesoro ha acumulado ventas en el mercado por unos 1.730 millones de dólares.

Si los dólares del Tesoro se agotan definitivamente, el Banco Central podrá intervenir en la plaza cambiaria una vez que el precio del dólar supere los 1.480 pesos por unidad, pero sus reservas monetarias son acotadas.

La demanda de dólares para cobertura ante eventuales riesgos de una mayor devaluación del peso argentino han venido en aumento en los últimos meses.

Sin recursos suficientes para hacer frente a estas presiones cambiarias, muchos inversores sospechan que el esquema cambiario de libre flotación entre bandas que rige en Argentina desde mediados de abril pasado llegará a su fin o, como mínimo, será flexibilizado luego de la celebración de los comicios legislativos del 26 de octubre.

«La presión sobre el dólar persiste y el margen de intervención del Gobierno luce cada vez más limitado a medida que se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre», apuntó este miércoles el banco CMF en un informe.

La falta de novedades sobre las negociaciones de la millonaria asistencia financiera prometida a Argentina por el Gobierno de Donald Trump refuerza la incertidumbre entre los inversores.

«Los inversores siguen atentos a las señales de las gestiones del equipo económico en Washington, deseando que pronto lleguen las precisiones técnicas sobre el alcance, la implementación y los tiempos a fin de despejar el panorama financiero», comentó este miércoles el economista Gustavo Ber.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, viajó el pasado viernes a Washington para proseguir las negociaciones.

Este lunes, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien en un mensaje en la red social X dijo que siguen adelante las «productivas conversaciones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las sólidas políticas de Argentina». EFE

