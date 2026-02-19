La demanda de vivienda se recupera y los precios suben con rapidez, según el BCE

3 minutos

Fráncfort (Alemania), 19 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) considera que la demanda de vivienda se recupera, como indica «el repunte relativamente rápido de los precios de este activo».

El BCE dice en su último boletín económico, publicado este jueves, que este repunte de la demanda de vivienda se inició antes que el observado en la inversión residencial.

«Desde el primer trimestre de 2024, los precios registran un crecimiento sólido», considera el economista del BCE Johannes Gareis en un artículo del boletín.

La inversión en vivienda en la zona del euro ha remontado, pero aún no ha empezado a recuperarse de forma sostenida.

Anteriormente, la inversión en vivienda experimentó un crecimiento notable entre mediados de 2015 y principios de 2022, con una breve interrupción durante la recesión relacionada con la pandemia de covid-19.

La inversión residencial disminuyó de manera relativamente constante desde el primer trimestre de 2022 y en el cuarto trimestre de 2024 registró un mínimo.

Aunque se recuperó algo a principios de 2025, su ritmo de avance se mantiene contenido.

La inversión residencial se redujo un 0,2 % en el tercer trimestre de 2025 con respecto al trimestre anterior.

Entre el primer trimestre de 2022 y el tercero de 2025, presentó una evolución muy dispar en los distintos países de la zona del euro.

En Alemania y Francia, la inversión en vivienda descendió significativamente, mientras que en Italia y España aumentó.

La inversión en vivienda se ha mantenido contenida hasta ahora, como consecuencia de la debilidad económica y de los efectos retardados de las anteriores subidas de los tipos de interés.

Pero esta evolución se ha visto «ligeramente compensada por la mejora de la demanda específica de inmuebles residenciales», según el BCE.

Durante la pandemia, la inversión residencial se vio impulsada por el aumento de la demanda de vivienda de más superficie habitable debido al teletrabajo.

Con el fin de la pandemia, el incremento de la demanda se normalizó, lo que redujo la inversión residencial en 2022.

Posteriormente, la inversión residencial estuvo lastrada por la caída de la oferta de vivienda, que aumentó los costes de la construcción y los precios residenciales.

Estos efectos se vieron acentuados por el impacto retardado de la subida de los tipos de interés en 2022 y 2023 ante la escalada inflacionista.

El impacto negativo de la subida de los tipos de interés alcanzó un máximo en el segundo trimestre de 2024 y ahora ha empezado a reducirse a raíz de que el BCE bajara los tipos de interés entre junio de 2024 y junio de 2025.

De cara al futuro, el BCE espera que el alza de la inversión en vivienda pase a ser más sostenido.

Es probable que la inversión residencial crezca a medida que se fortalezca la demanda de vivienda, mejore el crecimiento económico general y se transmitan las bajadas de los tipos de interés. EFE

aia/ah