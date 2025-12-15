La demanda del Banco Central de Rusia a Euroclear asciende a 195.806 millones de euros

Moscú, 15 dic (EFE).- El Tribunal de Arbitraje de Moscú recibió hoy la demanda del Banco Central de Rusia (BCR) al depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, que asciende a 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229,734 millones de dólares).

«Al Tribunal de Arbitraje de Moscú llegó la demanda del BCR a Euroclear. El monto de la demanda es de 18.172.971.903.836 rublos», informó a TASS el servicio de prensa de la corte.

El viernes pasado el regulador bancario ruso anunció que demandaría a Euroclear «con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados» por el manejo de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, explican las autoridades financieras en su web, pero no anunció el monto de la demanda.

El órgano, presidido por Elvira Nabiúlina desde 2013, sostiene que las decisiones de Euroclear «causaron daños al BCR debido a la incapacidad de gestionar el efectivo y los valores pertenecientes» allí depositados.

Las autoridades rusas denuncian que las decisiones de la Comisión Europea sobre la propuesta de préstamo para las reparaciones a Ucrania son ilegales por el uso de activos ajenos sin consentimiento.

Por lo tanto, su aplicación «supondrá la impugnación incondicional por parte del BCR de cualquier acción directa o indirecta que conduzca al uso sin autorización de los activos del Banco de Rusia ante todas las autoridades competentes disponibles», explican.

«El BCR se reserva el derecho de llevar, sin previo aviso, a la práctica todos los mecanismos legales, así como de otro tipo que estén disponibles, para proteger sus intereses en caso de un mayor progreso o cualquier forma de implementación de las iniciativas de la Unión Europea antes mencionadas», añaden.

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes la inmovilización indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos de Rusia congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción de ese país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

Anteriormente, Euroclear se ha mostrado contrario a la confiscación de los activos rusos llamando la atención a que ello llevaría a Rusia a confiscar activos europeos o belgas en el país que está en guerra con Ucrania.

Moscú, por su parte, advirtió repetidamente de que tomaría represalias por la expropiación de sus bienes. EFE

