La derecha española rechaza establecer un «cordón sanitario» alrededor de la extrema derecha

afp_tickers

El líder del Partido Popular (PP, conservador), la principal formación de la oposición en España, afirmó este lunes que está abierto a llegar a acuerdos puntuales con la extrema derecha si llega al poder, descartando así establecer un «cordón sanitario» al partido Vox.

En caso de que el PP no obtuviera la mayoría absoluta en unas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo afirmó en una rueda de prensa que tratará de «conseguir acuerdos para la gobernabilidad de España». En este sentido, mencionó «pactos y acuerdos puntuales para aprobar presupuestos y otras leyes trascendentes para las reformas que España necesita».

Para ello, no descartó recurrir al partido de extrema derecha Vox, quien confirmó recientemente su posición como tercera fuerza del país tras las elecciones regionales celebradas en Extremadura (oeste), donde venció el PP.

«Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición, tiene buenas encuestas en España. Veremos en qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego, nuestro cordón sanitario es Bildu [la formación vasca heredera de la rama política de ETA]. No será Vox, ni los votantes de Vox», agregó Feijóo, cuyo partido ya gobernó varias regiones en coalición con la formación de extrema derecha.

Las próximas elecciones generales en España están previstas para 2027.

Pese a los casos judiciales que afectan a su entorno, y las denuncias por presunto acoso sexual dirigidas contra miembros locales de su formación, el Partido Socialista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en varias ocasiones que pretende agotar su mandato.

El líder socialista volvió a descartar a mediados de diciembre convocar elecciones legislativas anticipadas o realizar una profunda remodelación del Ejecutivo.

Esta estrategia ha generado, sin embargo, un descontento creciente en su socio de gobierno, la formación de extrema izquierda Sumar, que le pide que realice cambios más profundos.

mdm/mig/rs/jvb