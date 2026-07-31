La derecha francesa se suma a las críticas de la extrema derecha a Pedro Sánchez por Ceuta

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París, 31 jul (EFE).- La derecha francesa se sumó este viernes a las críticas de la extrema derecha con la regularización de inmigrantes del Gobierno español a cuenta del aluvión de entradas por Ceuta, mientras los líderes de la izquierda muestran y reclaman apoyo y solidaridad con España.

Tras las acusaciones directas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y de su delfín, Jordan Bardella, que le reprocharon haber alentado con la regularización de cientos de miles de sin papeles la entradas de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta, reaccionaron también otros de los principales candidatos al Elíseo en 2027.

El pretendiente conservador Édouard Philippe, que fue primer ministro durante más de tres años en el primer mandato del presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en su cuenta de X que «no es aceptable que un país pueda por sí solo decidir regularizaciones masivas que crean un efecto llamada para todo el continente».

A partir de ahí, Philippe aseguró que propondrá una reforma total de ese modelo porque quiere acabar con lo que calificó como «una forma de impotencia migratoria».

Para el que fue jefe del Gobierno francés y que aspira ahora a la presidencia de la República, «frente a este drama, Europa debe ser concreta y estar unida en la gestión de esta crisis, en primer lugar desplegando Frontex inmediatamente para ayudar a nuestro vecino español a afrontar a este problema humanitario y de seguridad».

Pero también consideró que Francia por su parte debe «reforzar inmediatamente el control de nuestra frontera con España. Ni un solo migrante debe ser autorizado a penetrar ilegalmente en nuestro territorio nacional».

Otro antiguo primer ministro de Macron y también pretendiente al Elíseo, el centrista Gabriel Attal, no aludió de forma explícita en otro mensaje en X a la regularización, pero insistió en que «hay que poner en marcha lo más rápidamente posible el pacto de asilo y migración para reforzar Frontex, dotarse de reglas muy claras para expulsar a los extranjeros en situación irregular que atraviesan nuestras fronteras».

Según su análisis, con lo que ocurre en Ceuta se está poniendo a prueba la capacidad europea de proteger sus fronteras y «su capacidad para afirmar su potencia y actuar».

Aunque coincidió con Philippe y con los líderes de la extrema derecha de que Francia tiene que reforzar el control de sus fronteras con España, insistió en que «Europa es la verdadera respuesta estructural y de largo plazo frente a estas crisis migratorias».

Desde la izquierda, el líder de la Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, cargó en otro mensaje en X contra la posición de Marine Le Pen y dijo que «en lugar de instrumentalizar la situación contra un gobierno vecino de un país amigo como ha hecho, deberíamos pedir una coordinación europea para ayuda humanitaria», antes de recordar que esta crisis ya ha provocado muertos.

Para Mélenchon, «ayudar a España es de simple sentido común. Es también apoyarla contra eventuales manipulaciones».

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, también reaccionó a las declaraciones de los líderes de la extrema derecha y de la derecha a los que reprochó propagar «desinformación» en su cuenta de X.

Según Faure, que manifestó «todo (su) apoyo a Pedro Sánchez y a las autoridades españolas para luchar contra lo que parece una operación de desestabilización del territorio» «no habrá ‘invasión’ del continente europeo» como anuncian los líderes de la extrema derecha y de la derecha dura. EFE

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