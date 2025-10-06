La derecha italiana conserva holgadamente la región de Calabria, según los primeros datos

Roma, 6 oct (EFE).- La coalición derechista que gobierna Italia conservará el poder en la región de Calabria (sur) después de que su candidato y presidente saliente, Roberto Occhiuto, haya ganado las elecciones este lunes con una amplia distancia de sus rivales.

Según las primeras proyecciones, el presidente Occhiuto roza el 58 % de los votos, frente al 41 % del candidato progresista, Pasquale Tridico, apoyado por la coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el Partido Demócrata (PD) y Alianza Verde e Izquierdas (AVS).

De este modo, el conservador repetirá como presidente de Calabria, una de las regiones más atrasadas del país, pese a haber adelantado los comicios por estar siendo investigado por presunta corrupción.

Estas elecciones representaban una nueva prueba para la alianza en el Gobierno de Italia, conformada por los ultraderechistas Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, a la que pertenece el propio Occhiuto.

A finales de septiembre, esta alianza conservó Las Marcas (centro) y ahora lo hace también con Calabria (sur), mientras este otoño encara otras cuatro citas electorales en el Véneto, Toscana (norte), Campania y Apulia (sur), las tres últimas bastiones de la izquierda.

El líder de Forza Italia y vicepresidente y ministro de Exteriores en el Gobierno nacional, Antonio Tajani, se ha desplazado a Calabria y ha declarado la «victoria» en sus redes sociales.

Meloni también ha celebrado este resultado como «un reconocimiento al buen gobierno» de la derecha, en otro mensaje en sus redes.

Los resultados electorales de Calabria también han supuesto un duro varapalo para la oposición de Meloni, especialmente para el M5S y el PD, que han perdido a pesar de sus esfuerzos por unir fuerzas.

Las elecciones, como es habitual para favorecer la participación, se han celebrado en dos días, el domingo y este lunes, pero solo ha acudido a las urnas un 44,36 % del electorado.

Además, concurría en los comicios un tercer candidato alternativo a los bloques tradicionales, el periodista Francesco Toscano, por el partido Democracia Soberana Popular, que obtuvo el 1,5 % de votos.

De este modo, la derecha acumula el poder de trece de las veinte regiones del país gracias a su coalición estratégica, la misma que llevó a Meloni al poder en septiembre de 2022.

Calabria, en la punta de la ‘Bota’ italiana, con 1,9 millones de habitantes, es una de las zonas más atrasadas del país y muchos de sus servicios están intervenidos por el Estado, desde su precario sistema sanitario hasta muchos ayuntamientos, por deudas enormes o por la infiltración de la mafia local, la violenta ‘Ndrangheta.

Occhiuto llegó al poder calabrés en 2021 después de que muriera su antecesora, la también conservadora Jole Santelli, primera mujer en gobernar esta región. EFE

