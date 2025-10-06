La derecha italiana conserva holgadamente la región de Calabria para alegría de Meloni

Roma, 6 oct (EFE).- La coalición derechista que gobierna Italia conservará el poder en la región de Calabria (sur) después de que su candidato y presidente saliente, Roberto Occhiuto, haya ganado las elecciones este lunes con una amplia distancia de sus rivales.

Según los primeros datos, Occhiuto supera el 61 % de los votos, frente al 38 % del candidato progresista, Pasquale Tridico, apoyado por la coalición entre su formación, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el Partido Demócrata (PD) y Alianza Verde e Izquierdas (AVS).

El conservador repetirá de este modo como presidente de Calabria, una de las regiones más atrasadas del país, pese a haber adelantado los comicios por estar siendo investigado por presunta corrupción.

«En un país civil nadie debería dimitir por un aviso de investigación. Cada aparato del Estado, cada poder, debe desempeñar su parte pero a menudo las investigaciones judiciales son instrumentalizadas», reprochó el político al celebrar su triunfo.

El candidato de centroizquierda, Tridico, hasta 2023 al frente de la Seguridad Social italiana, reconoció su derrota en una rueda de prensa, pero denunciando el «oportunismo» de Occhiuto por haber adelantado los comicios pillando por sorpresa a sus oponentes.

Estas elecciones representaban una nueva prueba para la alianza en el Gobierno de Italia, conformada por los ultraderechistas Hermanos de Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, a la que pertenece el propio Occhiuto.

A finales de septiembre, esta alianza conservó Las Marcas (centro) y ahora lo hace también con Calabria (sur), mientras este otoño encara otras cuatro citas electorales en el Véneto, Toscana (norte), Campania y Apulia (sur), las tres últimas bastiones de la izquierda.

El líder de Forza Italia y vicepresidente y ministro de Exteriores en el Gobierno nacional, Antonio Tajani, se ha desplazado a Calabria y ha declarado la «victoria» y las «ganas de centro» del electorado.

Meloni también se ha sumado a las celebraciones porque, aunque el ganador no pertenece a su partido, sí encabeza su alianza: «También en Calabria los electores han dado su confianza a la coalición de centroderecha, un resultado importante y un reconocimiento a la acción de buen gobierno», exultó en un comunicado.

Los resultados electorales de Calabria también han supuesto un duro varapalo para la oposición de Meloni, especialmente para el M5S y el PD, que han perdido a pesar de sus esfuerzos por unir fuerzas.

El líder del M5S, Giuseppe Conte, lamentó el alto abstencionismo y, en la línea de su candidato, subrayó que las elecciones «han sido convocadas deprisa y con furia» por el presidente saliente.

Las elecciones, como es habitual para favorecer la participación, se han celebrado en dos días, el domingo y este lunes, pero solo ha acudido a las urnas un 44,36 % del electorado.

Además, concurría en los comicios un tercer candidato alternativo a los bloques tradicionales, el periodista Francesco Toscano, por el partido Democracia Soberana Popular, que obtuvo el 0,78 % de votos.

De este modo, la derecha acumula el poder de trece de las veinte regiones del país gracias a su coalición estratégica, la misma que llevó a Meloni al poder en septiembre de 2022.

Calabria, en la punta de la ‘Bota’ italiana, con 1,9 millones de habitantes, es una de las zonas más atrasadas del país y muchos de sus servicios están intervenidos por el Estado, desde su precario sistema sanitario hasta muchos ayuntamientos, por deudas enormes o por la infiltración de la mafia local, la violenta ‘Ndrangheta’.

Occhiuto llegó al poder calabrés en 2021 después de que muriera su antecesora, la también conservadora Jole Santelli, primera mujer en gobernar esta región. EFE

