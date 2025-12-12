La dermatosis podría matar un 10 % del vacuno francés, según la ministra de Agricultura

París, 12 dic (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, defendió la estrategia contra la dermatosis, incluidos los sacrificios de todos los animales de las explotaciones afectadas pese a las críticas de los ganaderos, y dijo que se trata de evitar que la enfermedad acabe matando a un 10 % de la cabaña bovina.

«El protocolo actual funciona», subrayó Genevard en una entrevista al canal France 2, en la que insistió en que «hay que erradicar esta enfermedad» porque «si no, podría matar un 10 % de la cabaña».

La ministra insistió en que «es una guerra sanitaria y es fundamental que la ganemos por los ganaderos», en respuesta a las protestas que se han extendido contra los sacrificios que se han aplicado en granjas de la región de los Pirineos y del noreste, donde se encuentran los dos grandes focos.

«Sobre todo, lo que pido es que no haya violencia porque no se avanzará nada», señaló, después de haber asegurado que los ganaderos que tengan que sacrificar a sus reses «no perderán un céntimo».

A ese respecto, indicó que las indemnizaciones previstas cubren el valor mercantil de los animales, pero también la desinfección de las granjas.

La Confederación Campesina, uno de los sindicatos agrícolas franceses, reaccionó a las palabras de la ministra con un llamamiento a la movilización y a llevar a cabo bloqueos por toda Francia.

La organización reclama «un nuevo protocolo» que sustituya el sacrificio de todos los animales de una explotación por una «vigilancia reforzada, un sacrificio selectivo sólo de los animales positivos con dermatosis y una ampliación de la vacunación».

Precisamente, la ministra recordó que se han vacunado hasta ahora un millón de cabezas de ganado, de los 17 millones de bovinos que hay en Francia.

Este viernes se amplió el área de vacunación obligatoria y de vigilancia a ocho departamentos del sur del país, de forma que ha quedado cubierta toda la zona fronteriza con España.

La extensión, tras confirmarse dos nuevos focos de contagio el miércoles y el jueves en los departamentos de Ariège y Altos Pirineos, cubre también en ese área los de Pirineos Atlánticos y las Landas, en la región de Nueva Aquitania, y los de Alto Garona, Ade, Gers y Pirineos Orientales, en la de Occitania.

El jueves por la tarde, una acción de protesta contra el sacrificio de los bovinos de una granja en Ariège terminó en incidentes con las fuerzas del orden y cuatro detenidos. EFE

