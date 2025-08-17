The Swiss voice in the world since 1935

La desaprobación ppular a Boluarte sube al 96 %

Lima, 17 ago (EFE).- La desaprobación popular a la gestión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, subió a 96 % en agosto, dos puntos porcentuales más que en junio pasado, después de haber ofrecido una última evaluación de su gobierno que el 37 % consideró intrascendente y sin autocrítica, de acuerdo a un sondeo nacional de la empresa Datum publicado este domingo.

El estudio a nivel nacional de Datum reveló que la aprobación a la mandataria (2022-2026) se mantiene en 3 % desde junio pasado, pero el porcentaje de indecisos bajó a 1 %.

El mayor porcentaje de desaprobación a la gestión de Boluarte está en el centro del país con 98 %, seguido por el sur, donde se concentraron las protestas antigubernamentales al inicio de su gobierno, con el 97 %.

La ciudad capital Lima y la vecina provincia del Callao, así como el norte peruano, le dan una desaprobación del 95 % a la gobernante, en el sondeo publicado por el diario El Comercio.

El pasado 28 de julio, en el aniversario de la independencia, Boluarte ofreció su último mensaje a la nación ante el Congreso, dado que en abril próximo se celebrarán las elecciones que elijan a su sucesor, pero el 37 % de los encuestados dijo que le pareció intrascendente y sin autocrítica.

La encuesta de Datum se aplicó a una muestra de 1.206 personas a nivel nacional, entre los días 8 al 12 de agosto, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.EFE

