La despoblación y el envejecimiento agravan los grandes incendios en España y Portugal

Compartir

5 minutos

Lisboa, 22 jul (EFE).- La despoblación y el envejecimiento de las zonas rurales aumentan su vulnerabilidad ante los grandes incendios forestales, especialmente en Portugal y España, según un informe publicado este miércoles por el Eixo Atlántico, una asociación de municipios hispanolusos.

El estudio, titulado «Análisis de la relación entre despoblación rural y cambio en los regímenes de incendios en el suroeste europeo», advierte de que la pérdida de habitantes provoca el abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que contribuían a mantener el territorio.

La desaparición de estas prácticas incrementa la expansión de matorrales y superficies forestales sin gestionar, la acumulación de biomasa y la continuidad del combustible vegetal, condiciones que propician incendios más extensos, intensos y difíciles de controlar.

El informe ha sido elaborado por Juan Picos, profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, y analiza datos de España, Portugal y Francia correspondientes al periodo comprendido entre 2016 y el primer cuatrimestre de 2026.

Picos concluye que la despoblación es el indicador socioterritorial que presenta una relación más consistente con la superficie quemada, mientras que el envejecimiento aparece asociado a una mayor vulnerabilidad en buena parte de los territorios estudiados, particularmente en Portugal y España.

El autor subraya, no obstante, que se trata de un análisis estadístico y exploratorio y que las correlaciones detectadas no demuestran por sí solas una relación directa de causalidad.

Más de 2.100 municipios españoles afectados

El estudio contabiliza incendios forestales en 2.129 municipios españoles entre 2016 y el primer cuatrimestre de 2026, según los registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En los municipios afectados, el fuego alcanzó de media durante ese periodo el 8,24 % de la superficie, mientras que el porcentaje correspondiente a grandes incendios forestales —los de más de 500 hectáreas— se situó en el 6,35 %.

La incidencia fue menor entre 2016 y 2020, cuando la superficie quemada representó de media el 4,62 % del territorio de los municipios afectados y la correspondiente a grandes incendios, el 3,13 %.

En el periodo más reciente, de 2021 al primer cuatrimestre de 2026, esos porcentajes repuntaron hasta el 7,50 % y el 5,97 %, respectivamente, evolución que el informe relaciona con los intensos veranos de incendios registrados especialmente en 2022 y 2025.

Las cifras son acumuladas, por lo que no significan necesariamente que toda la superficie contabilizada ardiese al mismo tiempo, ya que un mismo terreno pudo resultar afectado en más de una ocasión durante los años analizados.

El estudio señala asimismo que los municipios españoles afectados perdieron de media un 8,61 % de su población entre 2011 y 2023 y que el 29,35 % de sus habitantes tenía más de 65 años.

En España, la superficie quemada total presenta una relación estadística tanto con la frecuencia de los incendios como con el envejecimiento rural. En el caso de los grandes fuegos, el envejecimiento mantiene una asociación constante y significativa, mientras que la densidad de incendios únicamente adquirió un peso destacado entre 2016 y 2020.

Portugal, el país más afectado

Portugal presenta las asociaciones más acusadas entre pérdida de población, envejecimiento y superficie quemada, además de los mayores niveles de afectación entre los tres países examinados.

Entre 2016 y 2026, las unidades territoriales portuguesas en las que se registraron incendios tuvieron de media un 31,57 % de su superficie afectada, mientras que la correspondiente a grandes incendios alcanzó el 24,87 %.

El informe señala que esas zonas perdieron de media un 10,89 % de su población entre 2011 y 2023 y que el 33,96 % de sus habitantes tenía más de 65 años.

Uno de los resultados más llamativos es que las áreas portuguesas con fuegos pequeños y recurrentes parecen sufrir menos grandes incendios.

El autor plantea como posible explicación que esos fuegos frecuentes reducen la acumulación de combustible y fragmentan la vegetación, aunque precisa que esta hipótesis requiere estudios adicionales.

En Francia, por el contrario, los grandes incendios son menos predecibles mediante factores demográficos y parecen depender en mayor medida de episodios climáticos excepcionales y de características territoriales específicas.

El número de incendios influye en la superficie total quemada, pero resulta insuficiente para explicar la aparición de grandes fuegos, que dependen también de factores como la continuidad del combustible, la acumulación de biomasa, las temperaturas extremas, las olas de calor y el viento.

Por ello, el informe propone incorporar la evolución demográfica a las políticas de prevención y combinar la gestión forestal con la ordenación territorial, la recuperación del paisaje agroforestal y la adaptación al cambio climático.

El Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular es una asociación de municipios de Galicia y del norte de Portugal creada para impulsar la cooperación transfronteriza en ámbitos como las infraestructuras, el desarrollo económico, el medioambiente, la cultura y los proyectos europeos. EFE

mf/mam