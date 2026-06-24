La deuda externa de Argentina alcanza un récord de 321.783 millones de dólares

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Buenos Aires, 24 jun (EFE).- Argentina registró a finales del primer trimestre de este año una deuda externa bruta récord de 321.783 millones de dólares, lo que implica que el ‘stock’ de deuda subió en 2.261 millones de dólares con relación al trimestre anterior, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este ascenso se debió principalmente al incremento del endeudamiento del Banco Central en 2.438 millones de dólares, mientras que la deuda de las sociedades captadoras de depósitos creció en 277 millones.

En tanto, la deuda de las empresas y de los hogares disminuyó en 295 millones de dólares y la del Gobierno general (el Estado nacional y las provincias) bajó en 224 millones de dólares.

De acuerdo con los datos oficiales, en el primer trimestre el ‘stock’ de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se incrementó en 43.710 millones de dólares con respecto al mismo período de 2025.

El nivel de endeudamiento bruto a valor nominal registrado a finales de marzo pasado es el más alto en las series históricas del Indec, iniciadas en 1994.

En lo que va del gobierno de Javier Milei, que comenzó en diciembre de 2023, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en 35.832 millones de dólares.

En tanto, el ‘stock’ de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el primer trimestre de este año a 308.226 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 4.006 millones con respecto al cuarto trimestre de 2025.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 49.910 millones de dólares, desde los 258.316 millones de dólares que se computaban a finales del primer trimestre de 2025.

La deuda del Gobierno está compuesta por 99.949 millones de dólares en concepto de préstamos y por 75.630 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 61.059 millones, lo que evidencia la menor valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ascendía a finales del primer trimestre a 56.678 millones de dólares, con un descenso en 551 millones respecto al trimestre anterior.

En total, la deuda con organismos internacionales disminuyó en el primer trimestre en 424 millones de dólares a un total de 96.831 millones de dólares. EFE

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