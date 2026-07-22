La deuda externa de Bolivia llega a los 14.357,7 millones de dólares hasta junio de 2026

Compartir

2 minutos

La Paz, 22 jul (EFE).- La deuda externa pública boliviana llegó a los 14.357,7 millones de dólares al 30 de junio de este año, equivalentes al 26,5 % del producto interior bruto (PIB) del país, informó este miércoles el Banco Central de Bolivia (BCB).

El saldo a junio tuvo un incremento de 193,4 millones de dólares respecto al saldo de 14.164,3 millones de dólares registrado al 31 de diciembre de 2025, según un informe del ente emisor.

La institución también indicó que el coeficiente del saldo de la deuda externa pública respecto al PIB del país «muestra un nivel sostenible, situándose en 26,5 %» y está «por debajo de los umbrales establecidos por organismos internacionales del 40 %».

Los principales acreedores multilaterales de Bolivia son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que la deuda a junio alcanzó 4.372,4 millones de dólares; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.293,6 millones; el Banco Mundial, con 1.718,9 millones, y el Fonplata, con 441,2 millones.

Por países, China es el principal acreedor bilateral de Bolivia con 1.090,3 millones de dólares, y le siguen Francia, con 666,5 millones; Alemania, con 90,2 millones; Corea del Sur, con 31,7 millones; Italia con 10,9 millones y España, con 8,9 millones, entre otros.

Según el reporte, la deuda con los organismos multilaterales alcanza al 70,4 % del total y los acreedores bilaterales representan el 13,3 %.

El Banco Central también mencionó que por el servicio de la deuda externa pública se pagó un total de 1.284,9 millones de dólares, de los que 977,4 millones correspondieron a capital y 307,5 millones a intereses y comisiones.

Además, indicó que durante el primer se contrataron cuatro préstamos y la emisión de títulos de deuda por 1.322,3 millones de dólares.

El ente emisor precisó que, dentro de la estructura de la deuda externa por sector económico destacan el apoyo presupuestario, con 3.775,4 millones de dólares; infraestructura vial, con 2.883,9 millones, y salud, con 1.554,3 millones, entre otros. EFE

gb/rrt