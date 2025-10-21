La deuda neta británica alcanza 95,3 % del PIB en septiembre

2 minutos

Londres, 21 oct (EFE).- La deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó en septiembre un 95,3 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en septiembre de 2024 y en niveles no vistos desde los años 60, informó este martes la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en inglés).

El déficit presupuestario corriente (el endeudamiento destinado a financiar la actividad diaria del sector público) ascendió a 71.800 millones de libras (82.600 millones de euros, al cambio de hoy) en lo que va de ejercicio fiscal, de abril a septiembre, un 17,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El endeudamiento total del sector público entre abril y septiembre fue de 99.800 millones de libras (unos 115.000 millones de euros), 13,1 % más que un año antes y el segundo nivel más alto desde que comenzaron los registros mensuales en 1993, después del de 2020, en plena pandemia de coronavirus.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, señaló además que septiembre «registró el mayor endeudamiento para ese mes en cinco años».

«El aumento del coste de la deuda, de los servicios públicos y de las prestaciones sociales superó el incremento de los ingresos fiscales y de las cotizaciones. Los primeros seis meses del ejercicio muestran el mayor déficit global desde 2020», apuntó.

El secretario del Tesoro, James Murray, afirmó que el Gobierno laborista «nunca jugará con las finanzas públicas» y reducirá el endeudamiento en pro de la disciplina fiscal.

«Estamos recortando gastos innecesarios, mejorando la eficiencia y transformando los servicios públicos para destinar más recursos al servicio nacional de salud (NHS), las escuelas y la Policía», mantuvo.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, detallará su estrategia financiera en el presupuesto del próximo 26 de noviembre, cuando se espera que anuncie aumentos de impuestos y reducción del gasto. EFE

jm/cg