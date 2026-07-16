La deuda pública de El Salvador suma 34.630 millones, un 2,4 % más que al cierre de 2025

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San Salvador, 16 jul (EFE).- La deuda pública total de El Salvador se elevó un 2,4 %, hasta los 34.630,96 millones de dólares, durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el cierre de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este jueves.

Según la base de datos del BCR, la deuda estatal a mayo pasado subió en 823,85 millones de dólares, frente al saldo de 33.807,11 al cierre de diciembre de 2025.

De este total, 15.543,75 millones de dólares son deuda externa y 19.087,21 millones corresponden a deuda interna, de los que 11.567,32 pertenecen a la deuda con los fondos privados de pensiones.

La deuda externa registró un crecimiento del 2,09 %, equivalente a 318,82 millones desde los 15.224,93 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la deuda interna se incrementó en 505,03 millones frente a los 18.582,18 millones de dólares de diciembre del año pasado, un 2,7 % más.

El Banco Central informó que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, para alcanzar los 9.261,8 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 3,2 % y un 3 % en 2027, por detrás del 3,9 % registrado en 2025. EFE

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