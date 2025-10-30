La deuda pública de México sube al 49,9 % del PIB en los primeros nueve meses de 2025

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La deuda pública neta de México se ubica en 49,9 % de su producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025, por encima de la proporción de 49,3 % del mismo periodo del año pasado, según reveló este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su ‘Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2025’, el Gobierno mexicano registró una deuda neta total de 18,28 billones de pesos (unos 994.688 millones de dólares, según el tipo de cambio proporcionado por el Gobierno) en los primeros nueve meses del año.

Esto representa un incremento de más de 8,8 % frente a los 16,88 billones de pesos (unos 860.202 millones de dólares) que Hacienda reportó en junio de 2024.

“La deuda pública se mantuvo en un nivel bajo y estable, de 49,9% del PIB, por debajo del 51,3% observado en diciembre de 2024”, señaló la SHCP en un comunicado.

La dependencia señaló que la solidez de las finanzas públicas “ha permitido mantener acceso a financiamiento en condiciones favorables y preservar el grado de inversión ante las principales agencias calificadoras”.

El reporte también evidenció, para los primeros nueve meses del año, una subida interanual de 9,2 % real en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a 4,61 billones de pesos (casi 249.000 millones de dólares), “el mayor crecimiento para un periodo similar desde 2016”.

“Este desempeño se explicó por el avance sostenido de la recaudación tributaria, impulsada por una administración enfocada en ampliar la base gravable y combatir el contrabando”.

De acuerdo con la SHCP, la recaudación tributaria tuvo un avance del 7 %, además de que los ingresos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 6,1 %, hasta los 60.000 millones de pesos (3.236 millones de dólares).

Por otro lado, el gasto neto presupuestario se elevó en 1 % frente a los primeros nueve meses de 2024, hasta los 7,03 billones de pesos (unos 379.368 millones de dólares).

Las cifras se publican tras conocerse la estimación oportuna del PIB en el tercer trimestre, que se contrajo un 0,3 % trimestral, y un 0,2 % interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En una conferencia de prensa, el titular de la SHCP afirmó que el FMI y las principales calificadoras de riesgo “han reconocido la solidez del marco fiscal y la credibilidad de la política económico, por lo que México preserva el grado de inversión por las 8 agencias que califican la deuda soberana”.

De acuerdo con el consenso de analistas privados, el PIB mexicano crecería solo un 0,5 %, mientras que el Gobierno mexicano estima un alza en un rango del 1,5 % al 2,3 %. EFE

