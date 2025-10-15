La deuda pública italiana aumentó hasta los 3,08 billones de euros en agosto

1 minuto

Roma, 15 oct (EFE).- La deuda pública italiana se situó en 3,08 billones de euros, lo que supone un aumento de 25.400 millones de euros respecto al mes anterior marcando un nuevo récord, informó este miércoles el Banco Central italiano.

Este incremento se debe al aumento sobre todo de la liquidez del Tesoro, unos 25.300 millones de euros, hasta 72.100 millones de euros, se le en un comunicado.

La deuda del gobierno central aumentó en 25.600 millones de euros, mientras que la de los gobiernos locales disminuyó en aproximadamente 200 millones de euros y la de la seguridad social, por otro lado, se mantuvo prácticamente estable.

En agosto, los ingresos fiscales registrados en el presupuesto estatal ascendieron a 56.100 millones de euros, lo que representa una disminución del 10,2 % (6.400 millones de euros) en comparación con el mismo mes de 2024.

Esta disminución también se vio afectada por las disparidades en los plazos de pago. En los primeros ocho meses de 2025 los ingresos fiscales totalizaron 381.700 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,7 % (10.000 millones de euros) en comparación con el mismo período del año anterior.EFE

ccg