La diáspora tunecina gana peso en el tejido empresarial español

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Madrid, 10 abr (EFE).- La Casa Árabe de Madrid acogió este viernes el primer foro dedicado a la integración exitosa de la comunidad tunecina en España como eje de la prosperidad compartida entre ambos países y con la premisa de que el talento no tiene fronteras.

En el marco del encuentro, la encargada de Negocios de la Embajada de Túnez en España, Nadia Barhoumi, subrayó a EFE que el objetivo principal de esta iniciativa es “valorizar y hacer conocer las competencias tunecinas que residen» en el país, integrándolas directamente con los organismos oficiales y el sector privado.

Si bien la comunidad tunecina en España actualmente es una comunidad reducida compuesta por alrededor de 4.000 residentes, según informaron autoridades de la Secretaría de Migraciones española, la apuesta común es una «prosperidad compartida» basada en el papel de la diáspora como motor de desarrollo económico para ambas naciones.

La estrategia busca trascender los modelos de cooperación tradicionales para centrarse en la creación de vínculos directos entre el sector empresarial y los organismos oficiales.

“Se trata de crear conexiones con la parte oficial española y el medio de los negocios”, explicó Barhoumi, mencionando la colaboración con entidades como la Secretaría de Estado de Migraciones, AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ) y FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas) para catalizar estas sinergias.

La jornada, titulada «Talentos tunecinos: Integración exitosa al servicio de una prosperidad compartida», identificó sectores clave para el futuro común como la farmacéutica, la inteligencia artificial (IA), la automoción y las energías renovables.

Respecto a la tecnología, Barhoumi precisó que el enfoque no es competitivo, sino colaborativo: “No es una cuestión de quién es el más desarrollado, es una cuestión de intercambio de información y de experiencia. Son sinergias que se crean”.

Además, destacó la importancia de trabajar conjuntamente con España para acompañar a los jóvenes tunecinos que buscan formarse y complementar sus estudios superiores en el país. EFE

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