La diáspora venezolana en Miami se moviliza para ayudar a damnificados de los terremotos

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Miami (EE. UU.), 25 jun (EFE).- Organizaciones humanitarias y la diáspora de venezolanos en Miami, la mayor en Estados Unidos, empezaron este jueves a recolectar ayuda para enviar a sus compatriotas tras los dos terremotos que dejaron la noche del miércoles al menos 164 muertos en Venezuela.

La organización Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Doral, en el condado Miami-Dade, con gran población de venezolanos, activó su respuesta de emergencia y prepara el envío de ayuda al país caribeño.

Entre tanto, la aerolínea American Airlines canceló sus vuelos de este jueves entre Miami y Caracas a raíz del desastre.

Voluntarios y personal de GEM reúnen desde tempranas horas de la mañana alimentos, agua, productos de higiene y material médico de primera necesidad para las comunidades más afectadas, situadas al oeste de Caracas.

La entidad prevé empezar a enviar ese cargamento al país sudamericano este mismo jueves.

«Nuestros equipos de reconocimiento y de respuesta de emergencia se están desplegando de inmediato», señaló la organización en un comunicado publicado en su página web, en el que describió el seísmo como uno de los más fuertes registrados en el país «en más de un siglo».

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), se registraron con menos de un minuto de diferencia y con epicentro al oeste de Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elevó el balance a 164 muertos y 971 heridos, frente a los 32 fallecidos del primer recuento, y advirtió de que las cifras seguirán subiendo.

Los terremotos dañaron gravemente el aeropuerto internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea del país, que las autoridades cerraron.

La organización de Miami ya operó en Venezuela durante la crisis migratoria de 2019, cuando, como explicó, estableció alianzas locales que ahora le permitirán responder con mayor rapidez y alcance.

Su equipo, junto al socio venezolano I Love Venezuela, prevé llegar a la zona el viernes para evaluar las necesidades y coordinar la distribución de la ayuda con los aliados locales.

Otros grupos de exiliados como la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) también han expresado su solidaridad con los afectados y se están sumando a apoyo de envío de ayuda humanitaria. EFE

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