La diferencia entre candidatos peruanos Sánchez y López Aliaga se reduce a 15.000 votos

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Lima, 9 may (EFE).- La diferencia de votos entre el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, que pugnan por pasar a la segunda vuelta en Perú con la candidata derechista Keiko Fujimori, se redujo a 15.748 boletas, con el 99,2 % de actas contabilizadas hasta este sábado.

De acuerdo al cómputo oficial de los comicios realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori tiene 2.857.233 votos, que equivale al 17,16 % de votos válidos; Sánchez recibió 1.998.360 votos, que significa el 12,00 %; y López Aliaga reúne 1.982.612 boletas, que representa el 11,91 %.

La diferencia entre el segundo y el tercer postulante es de apenas 15.748 votos cuando resta por resolver la votación de 653 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y una adicional pendiente, de acuerdo a la plataforma de resultados de la ONPE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral, estimó que podrá proceder con la proclamación de los resultados finales en la quincena de este mes, aproximadamente un mes después de los comicios generales realizados en Perú.

Sin embargo, el candidato López Aliaga dijo el viernes que desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, ya sean ganadas por la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Roberto Sánchez, si el jurado electoral no acepta su exigencia de revisar todo el proceso, por considerar que es víctima de un fraude.

«La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular, vamos a ir hasta las últimas consecuencias; si es necesario movilizar al pueblo, lo haremos», aseguró López Aliaga en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.

El candidato del partido Renovación Popular remarcó que entre sus medidas estará pedir al Tribunal Constitucional que declare «nulo en parte o todo el proceso» y acudir ante organismos internacionales, que no precisó.

También dijo que convocará «al pueblo» y recordó que en su país ya «hubo un antecedente, que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, que logró tumbar a un gobierno inconstitucional, ilegítimo», en referencia al de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko.

López Aliaga, que ha denunciado un fraude sin presentar pruebas contundentes desde el mismo día de las elecciones generales del pasado 12 de abril, reiteró su petición de que se anule la votación en las mesas de la serie 900, usada principalmente en zonas muy remotas del país, donde él tiene una votación residual, pues su voto se concentra principalmente en Lima. EFE

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