La diputada bolsonarista presa en Italia renuncia a su banca en el Congreso brasileño

São Paulo, 14 dic (EFE).- La diputada Carla Zambelli, alineada en la extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, que fue condenada a prisión y está presa en Italia, renunció este domingo a su banca, luego de que el Supremo vote a favor de su destitución.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, se había pronunciado contra la pérdida del escaño de Zambelli, quien fue condenada a diez años de cárcel por haber encomendado un ataque informático a los sistemas del Poder Judicial en pleno proceso electoral en 2022.

En consecuencia, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil falló de forma unánime contra la decisión de la Cámara baja, le ordenó que avance con la destitución de la mujer de 45 años, y fijó un plazo para que se le tome juramento al suplente.

Zambelli, que huyó del país en junio pasado rumbo a Italia, fue detenida en Roma, un mes después de salir de Brasil, y la Justicia italiana analiza su extradición, que ha sido pedida formalmente por las autoridades brasileñas.

En lugar de Zambelli asumirá Adilson Barroso, de 61 años, afiliado al Partido Liberal desde el 2021, y que en sus redes sociales se define como «amigo de Jair Bolsonaro», «de derecha, conservador y patriota».EFE

