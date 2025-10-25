La diputada Lucy Powell es elegida número dos del Partido Laborista británico

Londres, 25 oct (EFE).- La diputada británica Lucy Powell fue elegida número dos del Partido Laborista de Keir Starmer, al vencer a la otra aspirante al cargo, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, anunció este sábado la formación.

Powell sustituye a Angela Rayner, quien el pasado septiembre se vio obligada a dimitir como vicelíder y viceprimera ministra a raíz de un escándalo por no haber pagado suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad de Hove, en el sur de Inglaterra.

Aunque es ahora ‘segunda’ del partido, Powell no asume como viceprimera ministra, ya que ese puesto recayó en David Lammy en septiembre cuando el jefe del Gobierno, Keir Starmer, hizo una remodelación de su equipo tras la dimisión de Rayner. EFE

