La dirección del partido de Puigdemont decide romper su acuerdo con el Partido Socialista de Sánchez

La dirección de Junts per Catalunya, la formación del líder independentista Carles Puigdemont, decidió este lunes romper su acuerdo con el Partido Socialista del Primer ministro español Pedro Sánchez, de quien apoyó su investidura hace dos años, pero con el que mantiene una inestable relación parlamentaria, indicaron fuentes de la formación.

La decisión, de la que se desconocen todavía los detalles e implicaciones, la adoptó por «unanimidad» la dirección del partido reunida este lunes en Perpiñán, en el sur de Francia, indicaron estas fuentes bajo condición de anonimato.

Está previsto que el líder del partido, Carles Puigdemont, comparezca en rueda de prensa por la tarde para anunciar y explicar la decisión, que deberá ser sometida a la consulta de la militancia durante esta semana.

Tras unas complejas negociaciones, Junts accedió a brindarle el apoyo clave de sus siete diputados en el Congreso a Sánchez para lograr su investidura tras las elecciones de 2023.

A cambio, el líder socialista se comprometió, entre otros, a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por la tentativa separatista de 2017, a trabajar para que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea o a realizar reuniones periódicas con un mediador para comprobar el avance de los acuerdos.

Pero para Junts, que siempre enfatizó que estos acuerdos no implicaban un apoyo a todas las leyes impulsadas por el ejecutivo de izquierdas, los socialistas no han cumplido suficientemente con sus compromisos.

Aunque finalmente el Parlamento español aprobó la ley de amnistía en 2024, Puigdemont no pudo beneficiarse todavía porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Quien fuera presidente del gobierno regional durante la intentona separatista de 2017 sigue residiendo en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.

