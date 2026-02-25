La directora de la Berlinale, en entredicho por malestar de Gobierno por críticas a Israel

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de la Berlinale a EFE)

Berlín, 25 feb (EFE).- El consejo supervisor del ente que está detrás del festival de cine de Berlín se reunirá de urgencia este jueves para tomar decisiones sobre la Berlinale, dirigido por la estadounidense Tricia Tuttle, después de que el Gobierno alemán mostrase su malestar por las críticas al su apoyo germano a Israel durante la ceremonia de entrega de premios.

El portavoz adjunto del Ejecutivo, Steffen Meyer, no quiso confirmar ni desmentir este miércoles una información publicada en el diario ‘Bild’ sobre una supuesta destitución de Tuttle.

Sin embargo, en la rueda de prensa ordinaria de portavoces del Gobierno confirmó que el jueves se reunirá en sesión extraordinaria el consejo de supervisión de la KBB, el ente estatal presidido por el titular de Cultura, Wolfram Weimer, responsable de la Berlinale, para decidir sobre «la futura orientación» del festival.

La organización del certamen se limitó a confirmar a EFE la reunión del jueves e indicó que no comentaría «especulaciones adicionales».

Weimer, que no estuvo presente en la gala de entrega de premios el pasado sábado, ha criticado las declaraciones del cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, premio a la mejor Ópera Prima con ‘Chronicles From the Siege’, que acusó al Gobierno alemán de ser «cómplice del genocidio en Gaza por parte de Israel».

El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, el único miembro del gabinete del canciller Friedrich Merz que había acudido a la ceremonia, la abandonó a modo de protesta.

Percibió las palabras del realizador «como inaceptables» y por eso abandonó la sala durante el discurso. «En esta situación era la única posibilidad de expresar su distanciamiento», explicó el lunes el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Nikolai Fichtner.

El portavoz de la Cancillería, Stefan Kornelius, dijo entonces que la libre expresión de los artistas es parte del «ADN del festival», pero que no se puede admitir que desde la tribuna se presione al sector del cine para que se posicione «de forma unilateral y marcada por el odio a Israel».

Tuttle, en entredicho

De acuerdo con el diario ‘Bild’, que cita fuentes de KBB, la reunión convocada para este jueves por Weimer tiene como objetivo discutir, entre otras cosas, la continuidad de Tuttle al frente de la Berlinale.

El motivo, según este medio, no es solo el discurso de Alkhatib del sábado, sino también que una semana antes la jefa del certamen se dejase fotografiar con el equipo de ‘Chronicles From The Siege’, varios de cuyos integrantes portaban la kufiya palestina, al igual que el propio cineasta palestino-sirio en la gala.

Al Gobierno no solo le molestó que el cineasta, refugiado en Alemania, le acusara de ser cómplice en el genocidio en Gaza, sino también una «amenaza implícita» pronunciada en la ceremonia, según indicó el lunes Fichtner.

«Nos acordaremos de todos los que estuvieron a nuestro lado y nos acordaremos de todos los que estuvieron en contra de nosotros, contra nuestro derecho a vivir con dignidad, o que eligieron el silencio», había dicho Alkhatib.

«La Berlinale no es un lugar para la incitación al odio, las amenazas y el antisemitismo. Allí no debe darse rienda suelta al odio a Israel, y mucho menos financiado con dinero público», dijo Weimer al diario ‘Bild’.

Polémica por Palestina

La polémica con respecto a Palestina ha marcado la 76.ª edición del festival, donde muchos artistas dentro y fuera del evento criticaron al jurado presidido por el cineasta alemán Wim Wenders por evitar posicionarse, después de que éste dijera que el cine se debe mantener al margen de la política.

«Nosotros somos el contrapeso de la política. Somos lo contrario de la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente y no el trabajo de los políticos», reiteró Wenders durante la ceremonia del sábado.

Tuttle se había expresado en la misma gala en el mismo sentido, al afirmar que la crítica y alzar la voz forman parte de la democracia, pero la Berlinale «no puede resolver los conflictos del mundo», aun cuando se celebra «en un mundo que se siente herido y fracturado». EFE

cph-cae/llb