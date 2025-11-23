La directora de la OMC defiende en G20 que haya un «cambio sistémico» en la organización

2 minutos

Johannesburgo, 23 nov (EFE).- La directora de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, abogó este domingo por un «cambio sistémico» en la organización, con el fin de adoptar un sistema menos burocrático que permita dotar de mayor flexibilidad y transparencia a los acuerdos y convenios entre países.

«Si usted está en un mundo de inteligencia, no necesita un sistema que sea rígido, no necesita un sistema que sea burocrático», defendió Okonjo-Iweala ante los medios durante su participación en la Cumbre de Líderes del G20 que tiene lugar hasta este domingo en Johannesburgo.

«Cambios sistémicos para que seamos más flexibles, tomemos decisiones más rápidas y podamos sacar provecho. Flexibilidad en nuestros acuerdos y pactos, más apertura y transparencia para que podamos ver qué políticas comerciales están adoptando otros países, de modo que nuestros empresarios puedan adaptarse rápidamente y sacar provecho», insistió la directora de la OMC.

Asimismo, pidió a los países miembros de la organización observar las prioridades de las naciones en desarrollo para ayudarlas a «integrarse mejor» en el comercio mundial y atraer más inversiones a sus economías.

Okonjo-Iweala sostuvo que la cumbre de líderes, que se celebra desde este sábado en el Centro de Exposiciones Nasrec bajo la presidencia sudafricana del G20, el foro que reúne a las mayores economías del mundo, «ha sido tremenda».

«Todos los líderes mundiales, uno por uno, mencionaron la centralidad del sistema de comercio mundial y de la OMC para ellos, y también mencionaron la necesidad de reformar», explicó.

«Seguiremos trabajando con ellos para hacer las reformas», concluyó. EFE

pga/pa/vh

(foto)