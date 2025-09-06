La directora de la película sobre Gaza, Jarmusch y Servillo en la gala final de Venecia

2 minutos

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La tunecina Kaouther ben Hania, directora de la película ‘The voice of Hind Rajab’ (‘La voz de Hind Rajab’) sobre la guerra en Gaza, el director Jim Jarmusch y el actor italiano Toni Servillo desfilaron este sábado en la alfombra roja del Festival de Venecia, minutos antes de que comience la entrega de premios.

La presencia en la alfombra roja de directores o de miembros del reparto de las películas en competición en la Mostra suele indicar premio durante la ceremonia, que empezará en los próximos minutos.

Una de las primeras en llegar fue Ben Hania, autora de una de las películas más aplaudidas de esta Mostra, ‘The voice of Hind Rajab’, con las grabaciones reales de la llamada de auxilio de una niña palestina atrapada en un ataque israelí. Llegó acompañada de uno de los protagonistas, el actor palestino Motaz Malhees.

También se dejó ver el director estadounidense Benny Safdie, que compite con ‘The smashing machine’, basada en una historia real de un luchador al que da vida Dwayne Jonshon.

Entre los intérpretes, pasó la china Xin Zhilei, protagonista del drama ‘The sun rises on us all’, con su director Cai Shangjun, así como el italiano Toni Servillo, de la película ‘La Grazia’ de Paolo Sorrentino.

El director estadounidense Jim Jarmusch fue otro de los que acudió a la ceremonia de premios de Venecia, donde ha presentado ‘Father Mother Sister Brother’.

Así como la actriz suiza Luna Wedler, una de las protagonistas de la película ‘Silent Friend’.

Además de los miembros del jurado que asignará el León de Oro, desde el estadounidense Alexander Payne, que lo preside, o la actriz brasileña Fernanda Torres.

Pero por la alfombra roja no se vio al mexicano Guillermo del Toro, que compite con ‘Frankenstein’.

Sí pasó la hispano-marroquí Maryam Touzani, directora de ‘Calle Málaga’, protagonizada por Carmen Maura y en competición de la nueva sección ‘Spotlight’. EFE

