La directora de Robótica de OpenAI dimite por el acuerdo con el Pentágono

2 minutos

Nueva York, 7 mar (EFE).- La directora de la división de Robótica de OpenAI, Caitlin Kalinowski, anunció este sábado su dimisión en la compañía de inteligencia artificial (IA), debido a profundas preocupaciones éticas sobre el reciente acuerdo de colaboración firmado entre la tecnológica y el Pentágono.

Kalinowski justificó su salida a través de un mensaje en la red social X, donde advirtió de que el despliegue de IA en el aparato de defensa de EE.UU. carece de las salvaguardas necesarias.

«La vigilancia de estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más deliberación de la que recibieron», afirmó la ingeniera, subrayando que su decisión se basa en una cuestión de «principios».

La renuncia se produce tras la firma, la semana pasada, de un contrato por el cual la tecnología de OpenAI será integrada en el sistema de defensa y maquinaria bélica de Estados Unidos.

Este movimiento del Departamento de Guerra de EE.UU. ocurrió tras un estancamiento en las negociaciones con Anthropic, otra popular firma del sector de la IA formada por exempleados de OpenAI.

Tras romper lazos con Anthropic, la Casa Blanca lanzó una operación militar contra Irán en colaboración con Israel, en la que se habrían utilizado herramientas de OpenAI.

Esta semana, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, denunció el acuerdo de OpenAI con el Pentágono, calificando la justificación de la empresa rival de «teatro de seguridad» y su estrategia de marketing de «mentira», según informaron medios especializados tras acceder a una circular interna. EFE

syr/sbb