La directora general de la ONU en Ginebra, «conmocionada» por el incendio en Suiza

1 minuto

Ginebra, 2 ene (EFE).- La directora general de la sede de la ONU en Ginebra, Tatiana Valovaya, se mostró «conmocionada» por los «trágicos» sucesos que acontecieron este 1 de enero en Crans-Montana, Suiza, el «país anfitrión» de la ONU.

«Quiero expresar mis condolencias a las familias de las víctimas y desear una pronta y completa recuperación a todos los heridos», afirmó Valovaya en una publicación en su cuenta de X.

La madrugada de este 1 de enero, un incendio en un local nocturno de Crans-Montana, en el cantón de Valais, causó al menos la muerte de 40 personas y heridas a 119. EFE

