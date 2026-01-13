La diseñadora china de chips GigaDevice debuta en Hong Kong con un alza del 45 %

2 minutos

Shanghái (China), 13 ene (EFE).- La compañía china de diseño de chips GigaDevice debutó este martes en la Bolsa de Hong Kong con alzas del 45,1 % a la apertura, sumándose así a otras numerosas tecnológicas del país estas últimas semanas ante el impulso de Pekín a la autosuficiencia y el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de GigaDevice abrieron en 235 dólares hongkoneses (30,1 dólares, 25,8 euros) por unidad, muy por encima de los 162 dólares hongkoneses (20,8 dólares, 17,8 euros) que había fijado para la oferta inicial, aunque hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT) el repunte se había moderado hasta un 37,7 %.

La tecnológica obtuvo el equivalente a unos 600 millones de dólares con esta operación, que atrajo un interés por parte de los inversores 542 veces superior al tamaño de la oferta disponible de títulos.

Fundada en 2005 en Pekín, GigaDevice diseña una amplia gama de chips, entre los que destacan los ‘NOR flash’, empleados para almacenar tanto datos como código, un segmento en el que posee la segunda mayor cuota de mercado del mundo, con un 18,5 %, según indicó la propia compañía en su folleto a inversores.

La firma ya cotizaba desde 2016 en la Bolsa de Shanghái, donde hoy sus acciones caían un 3,3 % pasadas unas dos horas desde la apertura.

El furor mundial por el ChatGPT de la estadounidense OpenAI impulsó a gigantes tecnológicos chinos como Baidu o Alibaba a entrar rápidamente en la rueda de la competencia en este sector, pero desde diciembre los titulares versan sobre firmas emergentes de reciente fundación y anónimas hasta hace poco que en sus debuts bursátiles han logrado disparar su valor hasta a triple dígito.

Esta cadena de estrenos no es casual: los analistas la atribuyen no solo al interés de los inversores por el auge de la IA sino también a las expectativas de que Pekín preste apoyo al sector tras declarar la autosuficiencia tecnológica como prioridad para el nuevo plan quinquenal (2026-2030) ante la guerra comercial con Estados Unidos, que ha evidenciado que el gigante asiático aún depende de terceros en áreas clave como la de los semiconductores.

La esperanza de los inversores es que las tecnológicas chinas, que aún se ven por detrás de sus rivales estadounidenses en áreas como investigación, recursos o innovación, sigan estrechando la brecha en lo que a capacidades de sus modelos se refiere y aprovechen su gran ventaja: ofrecer servicios de IA a costes mucho más bajos. EFE

