La distancia entre Sánchez y Fujimori baja a 20.000 votos, con 97 % del escrutinio en Perú

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Lima, 10 jun (EFE).- La distancia entre el candidato izquierdista Roberto Sánchez y la candidata derechista Keiko Fujimori bajó este miércoles de nuevo a 20.000 votos, con el 97,36 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el domingo pasado.

El candidato de Juntos por el Perú obtiene el 50,05 % del sufragio con 8.987.619 votos y la postulante de Fuerza Popular recibe el 49,95 % con 8.977.814 votos, de acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sánchez, que se presentó en nombre del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene una diferencia de 0,11 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Por ello, ambos partidos mantienen una estrecha vigilancia del último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre la votación en el extranjero y las actas de votación impugnadas que han sido derivadas a los jurados electorales especiales (JEE).

Hasta ahora, hay 1.077 actas de votos pendientes de ser contabilizadas, la mayoría del extranjero y que llegarán a Lima hasta la noche de este miércoles, y otras 1.593 actas enviadas a los jurados electorales.

Hasta este miércoles, sólo el 63,5 % de las actas del extranjero habían sido contabilizadas por la ONPE y estaban pendientes 836, mientras que 92 fueron impugnadas y enviadas a los jurados especiales para su deliberación.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral del país, informó de que el 62 % de las actas impugnadas que se habían recibido estaban en trámite, otro 37 % había sido atendido y que se habían emitido 484 pronunciamientos de los jurados.

Hasta el momento, un total de 55 actas de votación han sido enviadas al recuento de votos, pero sólo cuatro tienen fecha programada para esa audiencia pública, razón por la cual esa etapa será la que tome más tiempo en resolverse y contabilizar esos votos en el reporte oficial a nivel nacional.

Mientras se mantiene la expectación, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como posible ganador a su candidato por un estrecho margen y anunció acciones «para defender el voto popular».

Fujimori, por su parte, declaró que tiene «mucha esperanza» en el voto emitido en el extranjero y en el de las actas con impugnaciones, que hasta el momento son 1.593, aunque insistió en que se debe esperar con prudencia la finalización del cómputo de votos. EFE

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