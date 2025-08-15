La distribución de material electoral para los comicios en Bolivia entra en la etapa final

La Paz, 15 ago (EFE).- La distribución del material electoral que se utilizará en las elecciones generales en Bolivia entró este viernes en su etapa final en las principales zonas urbanas, después de haberse realizado en los días previos el envío de papeletas a las poblaciones más alejadas del país.

Los distintos Tribunales Departamentales Electorales (TED) continuaron su labor de envío de maletas electorales esta madrugada con el apoyo de la Policía Boliviana, de manera que todo el material llegue a todos los recintos de votación hasta este sábado.

Juan Luis Vargas, encargado del Centro Departamental de Logística del TED La Paz, explicó a EFE que ya se cumplió con el envío de las maletas electorales a la región amazónica y a los puntos «más alejados» del departamento, por lo que ahora queda hacer la entrega en la zona urbana.

Vargas explicó que en el departamento de La Paz están inscritos para votar 2,7 millones de personas, por lo que el material electoral se ha organizado en maletas, cada una con un máximo de 240 papeletas, las mismas que deben coincidir con la cantidad de inscritos.

El ente electoral nacional preparó unas 35.253 maletas electorales, de las que 34.026 se emplearán en territorio nacional y 1.227 que ya se enviaron a los 22 países donde los bolivianos residentes podrán votar el próximo domingo.

La labor local de entrega del material electoral continúa mientras en todos los departamentos de Bolivia rige el «auto de buen gobierno» y el «silencio electoral», que es el periodo de prohibición de propaganda política y proselitismo, que sirve para que los votantes tengan un espacio de «reflexión».

Por su parte, el comandante nacional de la Policía, Augusto Russo, indicó esta jornada que se ha dispuesto la movilización de 25.000 agentes en el país para el resguardo de la elección, en tareas como la custodia del material electoral, seguridad en los recintos de votación, tribunales electorales y sitios de impresión de papeletas.

Asimismo, el jefe policial indicó que ese número de agentes no afecta «en nada» a otro número de policías que continuarán con sus labores de investigación y de atención a la población en las comisarías.

En Bolivia están llamadas a votar 7.567.207 personas mayores de 18 años para elegir al presidente, vicepresidente y a los parlamentarios del Legislativo para el periodo 2025-2030.

Otros 369.308 ciudadanos están habilitados para votar en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

La jornada electoral comenzará a las 8:00 hora local y las mesas de votación estarán habilitadas por ocho horas, para que después de eso se efectúe el recuento de los votos.

Bolivia contará para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), cuyo funcionamiento fue puesto a prueba con simulacros en los nueve tribunales departamentales electorales, y que lanzará información al término de la jornada de votación.

El voto en Bolivia es obligatorio y, tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la Ley del Régimen Electoral.

Los candidatos opositores Samuel Doria Medina de alianza Unidad y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) encabezan las encuestas mientras que Andrónico Rodríguez de alianza Popular es el canddiato de izquierda mejor posicionado, entre el tercer y cuarto lugar en los últimos sondeos.

La celebración de una posible segunda vuelta está prevista para el 19 de octubre. EFE

