La distribución de material electoral para los comicios en Bolivia entra en la etapa final

La Paz, 15 ago (EFE).- La distribución del material electoral que se utilizará en las elecciones generales de Bolivia del domingo 17 de agosto entró este viernes en su etapa final en las principales zonas urbanas, después de que en los días previos se enviaran las papeletas a las poblaciones más alejadas del país.

Los Tribunales Departamentales Electorales (TED) de las nueve regiones del país continuaron esta madrugada el envío de maletas electorales, con el apoyo de la Policía Boliviana, para que todo el material llegue a los recintos de votación a más tardar este sábado.

Juan Luis Vargas, encargado del Centro Departamental de Logística del TED La Paz, explicó a EFE que ya se cumplió con el despacho de las maletas electorales a la región amazónica y a los puntos «más alejados» del departamento, por lo que ahora queda hacer la entrega en la zona urbana.

Vargas explicó que en el departamento de La Paz están inscritos para votar 2,7 millones de personas, por lo que el material electoral se ha organizado en maletas, cada una con un máximo de 240 papeletas, mismas que deben coincidir con la cantidad de los inscritos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparó unas 35.253 maletas electorales, de las cuales 34.026 se emplearán en territorio nacional y 1.227 ya fueron enviadas a los 22 países donde los bolivianos residentes podrán votar el próximo domingo.

La entrega del material electoral continúa en los nueve departamentos de Bolivia, donde rige el «auto de buen gobierno» y el «silencio electoral», periodo en el que se prohíbe la propaganda política y el proselitismo, con el fin de que los votantes cuenten con un espacio de «reflexión».

Por su parte, el comandante nacional de la Policía, Augusto Russo, indicó este viernes que se ha dispuesto la movilización de 25.000 agentes en todo el país para resguardar lasa elecciones, en tareas como la custodia del material electoral, seguridad en los recintos de votación, tribunales electorales y sitios de impresión de papeletas.

En Bolivia, 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años están convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Parlamento para el periodo 2025-2030. El voto es obligatorio y, tras emitirlo, cada elector recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar trámites en instituciones públicas o bancarias.

Otros 369.308 ciudadanos están habilitados para votar en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

La jornada electoral comenzará a las 8:00 hora local (12:00 GMT) y las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 18:00 (22:00 GMT), tras lo cual se efectuará el recuento de votos.

Bolivia contará para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), cuyo funcionamiento fue puesto a prueba con simulacros en los nueve tribunales departamentales electorales, y que lanzará información al término de la jornada de votación.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener más del 50 % de los votos o, al menos, el 40 % con una ventaja mínima de diez puntos sobre el siguiente, según la Ley del Régimen Electoral. La eventual segunda vuelta está prevista para el 19 de octubre.

Los candidatos opositores, el empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, encabezan las encuestas, mientras que el presidente del Legislativo, el oficialista Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, es el postulante de izquierda mejor posicionado, entre el tercer y cuarto lugar en los últimos sondeos. EFE

