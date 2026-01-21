La dominicana Clarissa Molina será una de las anfitrionas del ‘Premio Lo Nuestro’ en Miami

1 minuto

Miami, 21 ene (EFE).- La modelo y actriz dominicana Clarissa Molina, ganadora de un premio Emmy, será una de las anfitrionas del ‘Premio Lo Nuestro’, espectáculo que reconocerá lo mejor de la música latina el 19 de febrero en Miami, según anunció este miércoles TelevisaUnivision.

Molina estará acompañada de la actriz y cantante mexicana Thalía y de la filántropa y modelo Nadia Ferreira, ganadora de Miss Paraguay en 2021.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

Los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos en PremioloNuestro.com hasta el 26 de enero, recordó TelevisaUnivision, que señaló que «en las próximas semanas» revelará a otros artistas que participarán, presentaciones especiales y anuncios adicionales.

«Premio Lo Nuestro 2026 llega en un momento en el que la música latina goza de un amplio reconocimiento global en múltiples estilos y sonidos, como lo refleja la lista récord de nominados. EFE

