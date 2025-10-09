La dominicana Mejía se corona nueva campeona del mundo de arrancada en 86 kilos

2 minutos

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- La dominicana Yudelina Mejía derribó el muro y tras quedarse a las puertas del podio tanto en los Juegos Olímpicos de París como en los Mundiales disputados el pasado año en Manana logró su primera medalla en una cita universal, tras coronarse este jueves nueva campeona del mundo en la modalidad de arrancada en la categoría de 86 kilos.

No fue la única presea de la levantadora caribeña, de 28 años, que se colgó la medalla de plata tanto en la modalidad de arrancada como en la de dos tiempos, en las que Mejías se vio superada por la ‘pesista’ local, la noruega Solfrid Koanda, vigente campeona olímpica.

Un desenlace que pareció que podría ser distinto tras la sobresaliente actuación que la levantadora dominicana firmó en la modalidad de arrancada, en la que la de El Seibo subió al primer escalón del podio con una marca de 122 kilos.

Dos kilos más que la noruega Koanda que, pese al incondicional apoyo del público presente en el Fordehuset, tuvo que conformarse con la medalla de plata con un registro de 120 kilos, tras fallar en su intento de levantar 123 kilos.

Un final diametralmente opuesto al que ocurrió en la modalidad de dos tiempos, en la que fue la dominicana Yudelina Mejía la que tuvo que resignarse a ocupar el segundo escalón del podio, tras errar en su tentativa final sobre 153 kilos.

Circunstancia que dejó a la antilllana con un mejor intento de 149 kilos, tres menos que la noruega Solfrid Koanda que con los 152 kilos que levantó no sólo se alzó con el oro en los dos tiempos, sino también en total olímpico.

Y es que si Yudelina Mejía cerró la competición con una marca final de 271 kilos -122 en arrancada y 149 en dos tiempos, la levantadora europea sumó un kilo más para hacerse con el triunfo absoluto con un registro de 272 kilos.EFE

jv/apa