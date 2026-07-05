La dominicana Nayade Macea participará en Festival Internacional del Saxofón en Colombia

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Santo Domingo, 5 jul (EFE).- La saxofonista Nayade Macea será la primera dominicana ejecutora de ese instrumento en presentarse en el prestigioso Festival Internacional de Saxofón MedeSax, que se realizará entre el 14 y el 16 de julio de 2026 en Colombia, informó este domingo la oficina de la artista.

En este evento, que reúne a saxofonistas de todo el mundo para compartir sus experiencias, Nayade no solo participará en un gran concierto, también tendrá a su cargo la realización de dos clases magistrales en la Universidad de Antioquia y la ciudad de Medellín.

«Estoy muy emocionada de vivir esta experiencia tan enriquecedora junto a grandes talentos internacionales. Las clases que estaré impartiendo será del saxofón en el merengue dominicano y tocaré en el concierto de apertura. También estaré en una escuela que no tiene recursos para inscribirse en el festival y compartiré con sus alumnos en ese lugar», explicó Macea en una nota.

La saxofonista se encuentra trabajando en la producción de su primer álbum instrumental, contando con la colaboración de reconocidos arreglistas como Manuel Tejada, Janina Rosado y Antonio González, entre otros. En este proyecto continúa explorando la riqueza de la música dominicana y su fusión con el jazz y otros géneros contemporáneos.

Nayade es licenciada en Música Contemporánea y posee una maestría en Educación Musical. Su formación académica le ha permitido profundizar en el estudio de la música dominicana, sus raíces caribeñas y el papel fundamental que ha desempeñado el saxofón dentro del merengue y su evolución histórica.

Ha tenido el «privilegio» de compartir escenarios y proyectos con artistas dominicanos como Juan Luis Guerra y Johnny Ventura, así como con reconocidas figuras internacionales entre las que destacan Richie Ray, Bobby Cruz, Gilberto Santa Rosa y Cimafunk, aseguró la información.EFE

rsl