La Duma rusa da inicio a nueva legislatura que aprobará nuevas leyes draconianas

1 minuto

Moscú, 16 sep (EFE).- La Duma rusa (Cámara de diputados) dio hoy inicio a una nueva legislatura en la que prevé aprobar leyes draconianas que endurecerán los castigos a los llamados agentes extranjeros, limitarán los derechos de los migrantes y restringirán el acceso a internet, entre otras, con pleno apoyo del presidente ruso, Vladímir Putin.

«Quiero transmitirles las palabras de agradecimiento de nuestro presidente por vuestro trabajo y los deseos de un trabajo eficaz en el futuro», dijo el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, al dar comienzo a la primera sesión.

El jefe de la Cámara baja señaló que la víspera se reunió con Putin, con quien discutió «detalladamente los planes anteriormente analizados con los jefes de nuestros grupos parlamentarios».

Volodin señaló que el presidente ruso «hace todo lo posible para que el parlamentarismo en nuestro país se desarrolle, se fortalezcan los derechos y libertades de los ciudadanos».

«A nosotros por nuestra parte, naturalmente, nos corresponde hacer todo lo posible para elevar la calidad del trabajo», sostuvo.

En su intervención, Volodin llamó a los legisladores a trabajar más con las regiones rusas y debatir temas a niveles regionales para tener una idea más precisa de los cambios necesarios.

Aprovechó la ocasión para adelantar que durante la presente legislatura debatirá temas vinculados al desarrollo de las tecnología de inteligencia artificial, la seguridad alimentaria, el incremento de la productividad y temas ecológicos, entre otros. EFE

