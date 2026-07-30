La economía alemana creció un 0,2 % en el segundo trimestre pese a la guerra en Irán

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Berlín, 30 jul (EFE).- La economía de Alemania creció un 0,2 % en el segundo trimestre de 2026 respecto a los primeros tres meses del año, un avance que tuvo lugar pese al freno del crecimiento que el Gobierno germano prevé que cause la guerra en Irán.

Según informó este jueves la Oficina Federal de Estadística (Destatis) en un comunicado sobre su dato adelantado sobre el crecimiento, el aumento en las exportaciones es el que explica ese mínimo crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera a nivel mundial.

Destatis, además de destacar el aumento de las exportaciones, registró este trimestre un gasto en consumo que se mantuvo «moderado», al tiempo que «la inversión se redujo».

Ya en el primer trimestre del año, la economía germana había crecido un 0,3 %, pese al inicio el pasado 28 de febrero de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, que respondió a esa ofensiva con ataques de represalias en la región.

Además, el conflicto ha perturbado el tráfico de hidrocarburos y otras materias primas en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial.

Por dicho paso, en tiempos de paz, transita el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado.

Los efectos económicos de la guerra de Irán llevaron al Gobierno germano a reducir sus expectativas de crecimiento anual del 1 % al 0,5 %. EFE

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