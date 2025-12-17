The Swiss voice in the world since 1935
La economía argentina crece un 3,3% interanual en el tercer trimestre

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 3,3% interanual en el tercer trimestre de 2025, informó el martes la autoridad estadística oficial.

«En términos desestacionalizados, el PIB creció 0,3% respecto al segundo trimestre del año», añadió el Instituto de Estadísticas Nacional.

El crecimiento fue traccionado por el sector de intermediación financiera, que tuvo un alza de 28,4% interanual, la explotación de minas y canteras, con un 10,3%, y Hoteles y Restaurantes, con un 7,1%.

En contraste, la industria manufacturera mostró un desempeño dispar, con caídas en ramas vinculadas al consumo masivo.

