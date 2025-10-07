La economía austríaca crecerá de nuevo en 2025 tras dos años de recesión, según estudios

2 minutos

Viena, 7 oct (EFE).- La economía austríaca saldrá en 2025 de una recesión de más de dos años, con una previsión de crecimiento de entre el 0,3 y el 0,5 %, mejor de lo previsto hasta ahora, según los datos presentados este martes por dos centros de estudios.

El Instituto de Investigación Económica de Austria (Wifo) y el Instituto de Estudios Superiores (IHS) coinciden en modificar sus anteriores expectativas, que hablaban de un estancamiento del crecimiento del PIB de entre el 0 y el 0,1 % para 2025.

En sus últimos datos, el Banco Nacional austríaco estimó una contracción del 0,1 % en 2025, después de la caída del 0,8 % en 2023 y del 0,7 % en 2024, y anticipó que la recuperación no empezaría hasta 2026, con un crecimiento ese año del 1,2 %.

Las estimaciones del WIFO e IHS adelantan así el momento en el que Austria saldrá de la recesión más larga desde la constitución de la II República en 1945.

Esos dos centros de estudios económicos prevén respectivamente que el crecimiento para 2026 sea de entre el 0,9 y el 1,1 %, ligeramente por debajo de lo previsto hasta la fecha.

La recuperación económica se basará principalmente en el consumo privado, añaden los expertos, que prevén que la inflación llegue este año al 3,5 %.

Así, el encarecimiento de los precios sube respecto al 2,9 % de 2024 y será una de las más altas de la zona del euro, aunque alejada ya del nivel récord del 8,6 % que marcó en 2022.

La recuperación económica no se notará inmediatamente en el mercado laboral, con un aumento del desempleo hasta alrededor del 7,5 en 2025, que bajaría al 7,3 % en 2026.

Según Wifo, la economía austríaca crecerá de media un 1,1 % anual entre 2026 y 2030, 0,2 puntos por debajo del promedio de la eurozona.

El Gobierno austríaco ha lanzado un programa de ahorro para reducir el déficit, que en 2024 se situó en el 4,7 % del producto interior bruto (PIB), por lo que la UE le abrió un Procedimiento de Déficit Excesivo.EFE

as/wr/alf