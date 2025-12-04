La economía brasileña crece un 0,1 % en el tercer trimestre y ahonda la desaceleración

1 minuto

São Paulo, 4 dic (EFE).- La economía brasileña, la mayor de Latinoamérica, creció apenas un 0,1 % en el tercer trimestre del año respecto al segundo y se consolidó en una senda de desaceleración, informó este jueves el Gobierno.

Con este resultado, el Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil encadena dos disminuciones en el ritmo de crecimiento, después de avanzar un 1,4 % en el primer trimestre y un 0,4 % en el segundo, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. EFE

jmc/jgb