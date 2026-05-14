La economía británica crece un 0,6% y da un respiro al gobierno

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La economía británica creció un 0,6% en el primer trimestre, según datos publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONS), un ritmo sostenido que supone un respiro para el gobierno laborista de Keir Starmer, políticamente debilitado.

Solo en marzo, el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,3%, superando las previsiones de los analistas y a pesar de las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

Debilitado por la lenta reactivación económica y un escándalo vinculado al caso de Jeffrey Einstein, Starmer enfrenta pedidos de dimisión, incluso desde sus propias filas.

«Las cifras de hoy demuestran que el gobierno tiene el plan económico adecuado», dijo la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, tras publicarse las estadísticas del PIB.

La economía «está en una posición fuerte mientras lidiamos con el coste de la guerra den Irán», afirmó. «Ahora no es momento de poner nuestra estabilidad económica en riesgo».

Después de un batacazo electoral en comicios locales la semana pasada, cuatro miembros del gabinete de Starmer dimitieron el martes por discrepancias con su liderazgo y al menos 80 diputados laboristas pidieron su marcha.

Sin embargo, el mandatario británico afirmó que iba a seguir en el puesto.

El líder laborista alcanzó el poder en 2024, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido.

Sin embargo, en las recientes elecciones locales, su partido perdió cerca de 1.500 concejales en medio de un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK y de los Verdes.

Los resultados pusieron fin a unos meses difíciles para el Partido Laborista, que ha tenido dificultades para reactivar la economía británica, como prometió, y ha subido impuestos en sus dos presupuestos anuales.

A ello se suma el escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, que también motivó llamados a la dimisión de Starmer.

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